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Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

22 апреля 2024 г. 0:49

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18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

20 апреля 2024
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18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

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17:37 Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

19 апреля 2024
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21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

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20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин с позывным "Фока" заявил, что не понимает, почему в Украине только сейчас, а не год назад, заговорили о мобилизации осужденных. По его словам, многие заключенные сами выражают желание воевать на передовой.

Об этом Владимир Фокин сказал в интервью Армии TV в воскресенье, 21 апреля.

Подразделения только из заключенных будут малоэффективны

Фокин объяснил, почему осужденные рвутся на фронт. По его словам, они прекрасно отдают себе отчет: если россияне условно придут в Запорожье, их заставят воевать за РФ в приказном порядке. Военный предполагает, что подразделения ВСУ, созданные исключительно из осужденных, по примеру российских Шторм-Z, будут малоэффективны на фронте.

"Лучше разбавлять (отравлять осужденных в разные подразделения). Делать отдельные взводы — думаю, это тоже возможно. Это должно быть комплесное решение. Кто-то должен ими командовать", — считает Владимир Фокин.

Напомним, 18 апреля Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что заключенных-убийц нужно мобилизовать и сразу отправить в зону боевых действий.

Ранее 3-я ОШБр показала эффектные кадры работы дронов по вражеской МТ-ЛБ в Донецкой области.

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23:36 Подоляк раскритиковал заявление Маска о вечной войне в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию