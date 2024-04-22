Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

Комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин с позывным "Фока" заявил, что не понимает, почему в Украине только сейчас, а не год назад, заговорили о мобилизации осужденных. По его словам, многие заключенные сами выражают желание воевать на передовой.

Об этом Владимир Фокин сказал в интервью Армии TV в воскресенье, 21 апреля.

Подразделения только из заключенных будут малоэффективны

Фокин объяснил, почему осужденные рвутся на фронт. По его словам, они прекрасно отдают себе отчет: если россияне условно придут в Запорожье, их заставят воевать за РФ в приказном порядке. Военный предполагает, что подразделения ВСУ, созданные исключительно из осужденных, по примеру российских Шторм-Z, будут малоэффективны на фронте.

"Лучше разбавлять (отравлять осужденных в разные подразделения). Делать отдельные взводы — думаю, это тоже возможно. Это должно быть комплесное решение. Кто-то должен ими командовать", — считает Владимир Фокин.

Напомним, 18 апреля Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что заключенных-убийц нужно мобилизовать и сразу отправить в зону боевых действий.

Ранее 3-я ОШБр показала эффектные кадры работы дронов по вражеской МТ-ЛБ в Донецкой области.