Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

Комбат 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін із позивним "Фока" заявив, що не розуміє, чому в Україні тільки зараз, а не рік тому, заговорили про мобілізацію засуджених. За його словами, багато в'язнів самі виявляють бажання воювати на передовій.

Про це Володимир Фокін сказав в інтерв'ю Армія TV у неділю, 21 квітня.

Підрозділи лише з ув'язнених будуть малоефективними

Фокін пояснив, чому засуджені рвуться на фронт. За його словами, вони чудово усвідомлюють: якщо росіяни умовно прийдуть в Запоріжжя, їх змусять воювати за РФ у наказному порядку. Військовий припускає, що підрозділи ЗСУ, створені винятково із засуджених, за прикладом російських "Шторм-Z", будуть малоефективні на фронті.

"Краще розбавляти (відравляти засуджених до різних підрозділів). Робити окремі взводи — думаю, це також можливо. Це має бути комплесне рішення. Хтось же має ними командувати", — вважає Володимир Фокін.

Нагадаємо, 18 квітня Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в'язнів-вбиць треба мобілізувати і одразу відправити у зону бойових дій.

Раніше 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині.