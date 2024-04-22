Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії arrow
Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

22 квітня 2024 р. 00:49

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
Text

18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

20 квітня 2024
Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Text

17:37Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
Text

21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Text

00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
Text

18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

20 квітня 2024
Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Text

17:37 Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
Text

21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Комбат 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін із позивним "Фока" заявив, що не розуміє, чому в Україні тільки зараз, а не рік тому, заговорили про мобілізацію засуджених. За його словами, багато в'язнів самі виявляють бажання воювати на передовій. 

Про це Володимир Фокін сказав в інтерв'ю Армія TV у неділю, 21 квітня.

Підрозділи лише з ув'язнених будуть малоефективними

Фокін пояснив, чому засуджені рвуться на фронт. За його словами, вони чудово усвідомлюють: якщо росіяни умовно прийдуть в Запоріжжя, їх змусять воювати за РФ у наказному порядку. Військовий припускає, що підрозділи ЗСУ, створені винятково із засуджених, за прикладом російських "Шторм-Z", будуть малоефективні на фронті. 

"Краще розбавляти (відравляти засуджених до різних підрозділів). Робити окремі взводи — думаю, це також можливо. Це має бути комплесне рішення. Хтось же має ними командувати", — вважає Володимир Фокін.  

Нагадаємо, 18 квітня Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в'язнів-вбиць треба мобілізувати і одразу відправити у зону бойових дій. 

Раніше 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

01:53 В ОВА розповіли, скільки зруйнованих Росією об'єктів відбудували на Київщині

01:35 Військові РФ не встигають дочекатися обіцяних грошей — у Центрі нацспротиву назвали причину

Оновлено

01:27 Загроза удару балістикою — повітряна тривога шириться Україною

00:54 У ньому п'ять осколків — під час атаки на Одещину постраждав собака

Text

00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:21 Орбан вважає, що Захід за крок від введення військ в Україну

00:02 Посол Данії розповів, коли Україна отримає обіцяні F-16

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

23:51 РФ може перекинути виведені з Нагірного Карабаху війська в Україну — BILD назвав кількість

23:46 В Краматорську попри загрозу наступу РФ хочуть витратити мільйони на озеленення

01:53 В ОВА розповіли, скільки зруйнованих Росією об'єктів відбудували на Київщині

01:35 Військові РФ не встигають дочекатися обіцяних грошей — у Центрі нацспротиву назвали причину

Оновлено

01:27 Загроза удару балістикою — повітряна тривога шириться Україною

00:54 У ньому п'ять осколків — під час атаки на Одещину постраждав собака

00:21 Орбан вважає, що Захід за крок від введення військ в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:02 Посол Данії розповів, коли Україна отримає обіцяні F-16

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

23:51 РФ може перекинути виведені з Нагірного Карабаху війська в Україну — BILD назвав кількість

23:46 В Краматорську попри загрозу наступу РФ хочуть витратити мільйони на озеленення

23:36 Подоляк розкритикував заяву Маска про вічну війну в Україні

07:15 Догляд за людьми з інвалідністю та хто має право на відстрочку — юристка про мобілізацію

06:27 Коли та на скільки зросте тариф на світло для українців — вчимося економити електроенергію

20 квітня 2024

07:15 Які авто вилучатимуть на потреби ЗСУ — пояснює львівська юристка

06:27 Трирівневі пентхауси та квартири з кінотеатрами та спа — ТОП найдорожчого житла у Києві

06:00 Мобілізація транспорту — хто з одеситів може залишитися без машини

05:56 РЛС "Небо-У" — що відомо про знищену СБУ на Брянщині російську станцію

19 квітня 2024

17:00 Центр Одеси став найбільшою матеріальною спадщиною в Україні — які перспективи

07:38 Нові вимоги до військовозобов'язаних — що необхідно знати одеситам про мобілізацію

07:15 Позбавлення водійського посвідчення та права військовозобов'язаних — пояснення юристки

Ексклюзив

06:36 Житло нардепів — ТОП-25 власників житла серед депутатів Верховної Ради

Text

00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
Text

18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

20 квітня 2024
Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Text

17:37 Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
Text

21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію