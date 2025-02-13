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Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

13 февраля 2025 г. 11:54

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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России не хватает резервов для получения преимущества на всех направлениях фронта. А благодаря FPV-дронам и беспилотникам ВСУ контролирует 10-15 километров вглубь фронта.

Об этом рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 февраля.

Ситуация на фронте

"Россия тоже не резиновая, они перебрасывают сейчас резервы. У них проблемы на Курском направлении с северокорейцами. Они отгребли по полной программе и у них также тяжелая ситуация", — сказал военный.

По его словам, россияне пытаются передислоцировать резервы на более горячие направления. В то же время Украина понимает, как враг расставляет приоритеты. В частности, Харьковское направление у них не в приоритете — там россияне пытаются штурмовать маленькими группами.

"А есть приоритет — Покровское направление. А сейчас еще под руководством Драпатого там произошли очень интересные контрдействия. Я думаю, что мы сейчас там немаленький мешочек их "загнем" и это будет очень проблемно для них", — отметил Ярославский.

Он добавил, что у оккупантов недостаточно техники и отметил, что война настолько динамично изменилась, что благодаря FPV-дронам ВСУ контролируют оперативную глубину где-то на 10-15 километров полностью.

Напомним, на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" ликвидировали группу оккупантов и уничтожили их технику.

А бойцы бригады "Помста" ГПСУ уничтожили российское вооружение на Купянском направлении.

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12:50 Красную икру из Одессы в Молдову — таможня задержала перевозчика

12:45 Зеленский ввел санкции против почетного президента Ворсклы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:32 Премьера клипа "Так вмієш лиш ти" — MONATIK и Таня Муиньо

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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