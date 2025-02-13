Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

России не хватает резервов для получения преимущества на всех направлениях фронта. А благодаря FPV-дронам и беспилотникам ВСУ контролирует 10-15 километров вглубь фронта.

Об этом рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 февраля.

Ситуация на фронте

"Россия тоже не резиновая, они перебрасывают сейчас резервы. У них проблемы на Курском направлении с северокорейцами. Они отгребли по полной программе и у них также тяжелая ситуация", — сказал военный.

По его словам, россияне пытаются передислоцировать резервы на более горячие направления. В то же время Украина понимает, как враг расставляет приоритеты. В частности, Харьковское направление у них не в приоритете — там россияне пытаются штурмовать маленькими группами.

"А есть приоритет — Покровское направление. А сейчас еще под руководством Драпатого там произошли очень интересные контрдействия. Я думаю, что мы сейчас там немаленький мешочек их "загнем" и это будет очень проблемно для них", — отметил Ярославский.

Он добавил, что у оккупантов недостаточно техники и отметил, что война настолько динамично изменилась, что благодаря FPV-дронам ВСУ контролируют оперативную глубину где-то на 10-15 километров полностью.

Напомним, на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" ликвидировали группу оккупантов и уничтожили их технику.

А бойцы бригады "Помста" ГПСУ уничтожили российское вооружение на Купянском направлении.