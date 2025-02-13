Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Росії не вистачає резервів для отримання переваги на всіх напрямках фронту. А завдяки FPV-дронам та безпілотникам ЗСУ контролює 10-15 кілометрів вглиб фронту.

Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 лютого.

Ситуація на фронті

"Росія теж не гумова, вони перекидають зараз резерви. У них проблеми на Курському напрямку із північнокорейцями. Вони відгребли по повній програмі і в них також важка ситуація", — сказав військовий.

За його словами, росіяни намагаються передислокувати резерви на більш гарячі напрямки. Водночас Україна розуміє, як ворог розставляє пріоритети. Зокрема, Харківський напрямок у них не в пріоритеті — там росіяни намагаються штурмувати маленькими групами.

"А є пріоритет — Покровський напрямок. А зараз ще під керівництвом Драпатого там відбулися дуже цікаві контрдії. Я думаю, що ми зараз там немаленький мішечок їх "загнем" і це буде дуже проблемно для них", — зауважив Ярославський.

Він додав, що в окупантів недостатньо техніки та наголосив, що війна настілки динамічно змінилась, що завдяки FPV-дронам ЗСУ контролюють оперативну глибину десь на 10-15 кілометрів повністю.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники бригади "Гарт" ліквідували групу окупантів та знищили їхню техніку.

А бійці бригади "Помста" ДПСУ знищили російське озброєння на Куп'янському напрямку.