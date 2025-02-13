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Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

13 лютого 2025 р. 11:54

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Text

08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
Text

19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Text

17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Text

13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

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Росії не вистачає резервів для отримання переваги на всіх напрямках фронту. А завдяки FPV-дронам та безпілотникам ЗСУ контролює 10-15 кілометрів вглиб фронту. 

Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 лютого.

Ситуація на фронті

"Росія теж не гумова, вони перекидають зараз резерви. У них проблеми на Курському напрямку із північнокорейцями. Вони відгребли по повній програмі і в них також важка ситуація", — сказав військовий.

За його словами, росіяни намагаються передислокувати резерви на більш гарячі напрямки. Водночас Україна розуміє, як ворог розставляє пріоритети. Зокрема, Харківський напрямок у них не в пріоритеті — там росіяни намагаються штурмувати маленькими групами.

"А є пріоритет — Покровський напрямок. А зараз ще під керівництвом Драпатого там відбулися дуже цікаві контрдії. Я думаю, що ми зараз там немаленький мішечок їх "загнем" і це буде дуже проблемно для них", — зауважив Ярославський.

Він додав, що в окупантів недостатньо техніки та наголосив, що війна настілки динамічно змінилась, що завдяки FPV-дронам ЗСУ контролюють оперативну глибину десь на 10-15 кілометрів повністю.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники бригади "Гарт" ліквідували групу окупантів та знищили їхню техніку.

А бійці бригади "Помста" ДПСУ знищили російське озброєння на Куп'янському напрямку.

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13:13 Додаткові фінансові витрати на дітей — як стягнути

13:03 Нардеп попередив про небезпеку для даних заброньованих українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 У Мюнхені автівка влетіла у натовп — що відомо

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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE