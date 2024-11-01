Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Нардеп и боец ВСУ Александр Юрченко считает, что военных из КНДР где-то еще месяц не будет непосредственно в боях. Сейчас они проходят так называемую адаптацию.

Об этом Александр Юрченко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 1 ноября.

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Военный заметил, что для начала северокорейским военным нужно время для "адаптации". Это ориентировочно месяц после того, как появилось официальное подтверждение их присутствия на фронте.

"Это если бы свидетельствует о том, что враг все равно усиливается, на сегодняшний день там уже около 70 тысяч представителей непосредственно врага, а если добавить еще пару десятков тысяч представителей Северной Кореи — конечно, это не хорошо нам ни в каком ключе", — сказал Юрченко.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия официально подтвердила западным странам участие КНДР в войне.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что военные Северной Кореи уже находятся в Донецке. Пока они еще не принимали прямого участия в войне.