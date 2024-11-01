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Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

1 ноября 2024 г. 12:57

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15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

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14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

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13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

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12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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Нардеп и боец ВСУ Александр Юрченко считает, что военных из КНДР где-то еще месяц не будет непосредственно в боях. Сейчас они проходят так называемую адаптацию.

Об этом Александр Юрченко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 1 ноября.

Когда войска КНДР будут в Украине

Военный заметил, что для начала северокорейским военным нужно время для "адаптации". Это ориентировочно месяц после того, как появилось официальное подтверждение их присутствия на фронте.

"Это если бы свидетельствует о том, что враг все равно усиливается, на сегодняшний день там уже около 70 тысяч представителей непосредственно врага, а если добавить еще пару десятков тысяч представителей Северной Кореи — конечно, это не хорошо нам ни в каком ключе", — сказал Юрченко.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия официально подтвердила западным странам участие КНДР в войне.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что военные Северной Кореи уже находятся в Донецке. Пока они еще не принимали прямого участия в войне.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

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12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

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11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

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