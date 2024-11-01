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Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

01 листопада 2024 р. 12:57

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10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

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Нардеп та боєць ЗСУ Олександр Юрченко вважає, що військових із КНДР десь ще місяць не буде безпосередньо в боях. Зараз вони проходять так звану адаптацію.

Про це Олександр Юрченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 1 листопада. 

Коли війська КНДР будуть в Україні

Військовий зауважив, що для початку північнокорейським військовим потрібен час для "адаптації". Це — орієнтовно місяць після того, як зʼявилося офіційне підтвердження їхньої присутності на фронті.

"Це якби свідчить про те, що ворог все одно посилюється, на сьогодні там вже близько 70 тисяч представників безпосередньо ворога, а якщо додати ще пару десятків тисяч представників Північної Кореї — звичайно, це не добре нам ні в якому ключі", — сказав Юрченко. 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія офіційно підтвердила західним країнам участь КНДР у війні

Водночас  голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що військові Північної Кореї вже перебувають у Донецьку. Поки вони ще не брали прямої участі у війні. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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