Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

На юге Украины сейчас снизилась активность обстрелов, если сравнивать с концом 2022 года. На Николаевщине под обстрелами оккупантов находятся две громады, а на Херсонщине — намного больше.

Об этом заявил Виталий Ким в эфире День.LIVE в среду, 23 января.

Ситуация на юге Украины

Начальник Николаевской ОВА также прокомментировал слухи о зимнем наступлении россиян. Он заявил, что сейчас не фиксируется активность врага, ВСУ контролируют ситуацию.

"Все три лодки, которые у них (Россиян, — Ред.) есть, лежат на дне Днепра", — сказал Ким.

Глава ОВА также рассказал о последней атаке на регион. Он отметил, что на Николаевщине сбили девять "шахедов". Из-за обстрела пострадали два человека.

"Одного человека уже отпустили домой, а 74-летняя бабушка сейчас в тяжелом состоянии из-за возраста", — отметил Ким.

Напомним, вечером 22 января в Запорожье прогремели мощные взрывы. Из-за атаки вспыхнул пожар в одном из районов области.

Россияне атаковали Харьков вечером 22 января. Оккупанты выпустили по городу ударные беспилотники. Харьков'яне слышали звуки взрывов.