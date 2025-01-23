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Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

23 січня 2025 р. 00:14

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19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

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На півдні України зараз знизилася активність обстрілів, якщо порівнювати з кінцем 2022 року. На Миколаївщині під обстрілами окупантів перебувають дві громади, а на Херсонщині — набагато більше.

Про це заявив Віталій Кім в ефірі День.LIVE у середу, 23 січня.

Ситуація на півдні України

Начальник Миколаївської ОВА також прокоментував чутки про зимовий наступ росіян. Він заявив, що зараз не фіксується активність ворога, ЗСУ контролюють ситуацію.

"Усі три човни, які в них (Росіян, — Ред.) є, лежать на дні Дніпра", — сказав Кім.

Очільник ОВА також розповів про останню атаку на регіон. Він зазначив, що на Миколаївщині збили дев'ять "шахедів". Через обстріл постраждали двоє людей.

"Одну людину вже відпустили додому, а 74-річна бабуся наразі в тяжкому стані через вік", — зазначив Кім.

Нагадаємо, ввечері 22 січня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Через атаку спалахнула пожежа в одному з районів області.

Росіяни атакували Харків ввечері 22 січня. Окупанти випустили по місту ударні безпілотники. Харків'яни чули звуки вибухів.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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