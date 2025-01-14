Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский назвал, сколько украинских ударов было осуществлено по территории России в 2024 году. По его словам, речь идет о более 7 000.

Об этом Анатолий Храпчинский сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 января.

Удары по России в течение прошлого года

"За 2024 год Украина осуществила более 7 000 ударов по территории Российской Федерации, но это были удары по отдельным объектам", — подчеркнул Храпчинский.

По его словам, удары были осуществлены с использованием собственных средств поражения и западного образца. Речь идет о применении и крылатых ракет, и аэробаллистических. Это нужно, чтобы бить по пограничным российским объектам и вглубь.

Напомним, 14 января украинские воины нанесли повторный удар по военному аэродрому "Энгельс-2". На нем базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160.

Также стало известно, что в Москве убили контрразведчика ФСБ Владимира Фещенко. По предварительной информации, причиной является бытовой конфликт с военным.