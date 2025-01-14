Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський назвав, скільки українських ударів було здійснено по території Росії в 2024 році. За його словами, йдеться про понад 7 000.

Про це Анатолій Храпчинський сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 січня.

Удари по Росії протягом минулого року

"За 2024 рік Україна здійснила понад 7 000 ударів по території Російської Федерації, але це були удари по окремих обʼєктах", — наголосив Храпчинський.

За його словами, удари були здійснені за використанням власних засобів ураження та західного зразка. Йдеться про застосування і крилатих ракет, і аеробалістичних. Це потрібно, аби бити по прикордонних російських обʼєктах та вглиб.

Нагадаємо, 14 січня українські воїни завдали повторного удару по військовому аеродрому "Енгельс-2". На ньому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160.

Також стало відомо, що у Москві вбили контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка. За попередньою інформацією, причиною є побутовий конфлікт із військовим.