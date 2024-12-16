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Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

16 декабря 2024 г. 21:00

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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В 211-й бригаде командование занималось произволом и издевалось над защитниками. Военнослужащие, которые отказывались платить деньги или "сотрудничать" с руководством, избивали до разрыва органов, перелома костей черепа и держали в клетках. Такие случаи не единичны и требуют масштабных расследований.

Об этом заявила народный депутат Юлия Яцик в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 16 декабря.

Подробности скандала в 211-й бригаде

По словам депутата, материалы относительно издевательств над военными в 211-й бригаде ВСУ поступили в ВСК еще в сентябре. В этих материалах много видео, показаний и диктофонных записей, подтверждающих противоправную деятельность.

"Мы их направили в ГБР. Почему только сейчас об этой истории заговорили, мне очень странно", — заявила Яцик.

По ее словам, не подчинявшихся военнослужащих держали в неволе. Многим людям наносили серьезные побои.

"Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задача, давать средства и так далее", — заявила депутат.

Напомним, Дмитрий Лубинец заявил, что издевательства над военнослужащими в 211-й бригаде должны быть расследованы. О результатах сообщат общественности.

Рустем Умеров сообщил, что начала работу Главная инспекция Минобороны. Она проверит факты издевательств над военными и поборами в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

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23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике