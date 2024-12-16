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Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

16 грудня 2024 р. 21:00

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У 211-й бригаді командування займалось свавіллям та знущалось з оборонців. Військовослужбовців, які відмовлялись платити гроші або "співпрацювати" з керівництвом, били до розриву органів, перелому кісток черепа та тримали в клітках. Такі випадки непоодинокі та вимагають масштабних розслідувань.

Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 16 грудня.

Подробиці скандалу у 211-й бригаді

За словами депутатки, матеріали стосовно знущань з військових у 211-й бригаді ЗСУ надійшли то ТСК ще у вересні. В цих матеріалах є багато відео, показів та диктофонних записів, які підтверджують протиправну діяльність.

"Ми їх скерували до ДБР. Чому лише зараз про цю історію заговорили, мені дуже дивно", — заявила Яцик.

За її словами, військовослужбовців, які не підкорялись, тримали у неволі. Багатьом особам завдавали серйозних побоїв.

"Йдеться про розриви внутрішніх органів, переломи кісток черепа, носа. Тобто істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування. Всі знають про проблеми "аватарів" у війську. Деякі командири вдаються до створення кліток. Це роблять, аби людина протверезіла в холоді. Однак у цьому випадку в клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання, надавати кошти і таке інше", — заявила депутатка.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець заявив, що знущання з військовослужбовців у 211-й бригаді мають бути розслідувані. Про результати повідомлять громадськості.

Рустем Умєров повідомив, що розпочала роботу Головна інспекція Міноборони. Вона перевірить факти знущання з військових та поборів у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

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00:46 У МОЗ є перелік лікарень на заміну МСЕК — де знайти список

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Не видають паспорт призовнику за кордоном — що робити

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