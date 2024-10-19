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Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

19 октября 2024 г. 0:07

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17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

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13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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Военный юрист Тарас Боровский рассказал, что обмен телами павших между Украиной и Россией происходит на всех участках фронта. Для организации обмена бойцы Сил обороны используют радиоустройства, телефоны или лично разговаривают с россиянами.

Об этом Боровский сообщил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 18 октября.

Обмен телами павших

"Это сложная работа. Обмен телами происходит на всех участках фронта", — отметил юрист.

Впрочем, по словам юриста, на некоторых участках фронта россияне ведут себя максимально непорядочно и не идут на переговоры. Захватчики часто делают все возможное, что усложнит процесс передачи тел.

По словам Боровского, были случаи, когда россияне миновали тела погибших защитников Украины.

Ранее мы писали, что в Украину вернули тела еще 501 военного. Павшие служили на Авдеевском, Марьинском, Угледарском, Запорожском и Луганском направлениях.

Также мы писали, что в Украину вернули тела 121 военного. Они служили в Запорожском, Луганском и Донецком направлениях.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

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