Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

Военный юрист Тарас Боровский рассказал, что обмен телами павших между Украиной и Россией происходит на всех участках фронта. Для организации обмена бойцы Сил обороны используют радиоустройства, телефоны или лично разговаривают с россиянами.

Об этом Боровский сообщил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 18 октября.

Обмен телами павших

"Это сложная работа. Обмен телами происходит на всех участках фронта", — отметил юрист.

Впрочем, по словам юриста, на некоторых участках фронта россияне ведут себя максимально непорядочно и не идут на переговоры. Захватчики часто делают все возможное, что усложнит процесс передачи тел.

По словам Боровского, были случаи, когда россияне миновали тела погибших защитников Украины.

Ранее мы писали, что в Украину вернули тела еще 501 военного. Павшие служили на Авдеевском, Марьинском, Угледарском, Запорожском и Луганском направлениях.

Также мы писали, что в Украину вернули тела 121 военного. Они служили в Запорожском, Луганском и Донецком направлениях.