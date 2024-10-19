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Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

19 жовтня 2024 р. 00:07

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Військовий юрист Тарас Боровський розповів, що обмін тілами полеглих між Україною та Росією відбувається на всіх ділянках фронту. Для організації обміну бійці Сил оборони використовують радіопристрої, телефони або особисто розмовляють із росіянами.

Про це Боровський повідомив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 18 жовтня. 

Обмін тілами полеглих

"Це складна робота. Обмін тілами відбувається на усіх ділянках фронту", — зазначив юрист.

Втім, за словами юриста, на деяких ділянках фронту росіяни ведуть себе максимально непорядно і не йдуть на такі перемовини. Загарбники часто роблять усе можливе, що ускладнити процес передачі тіл.

За словами Боровського, траплялися випадки, коли росіяни мінували тіла загиблих захисників України.

Раніше ми писали, що в Україну повернули тіла ще 501 військового. Полеглі служили на Авдіївському, Мар’їнському, Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Також ми писали, що в Україну повернули тіла 121 військового. Вони служили на Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках.

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