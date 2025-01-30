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Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

30 января 2025 г. 11:20

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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Боевые действия, вероятнее всего, продлятся до конца 2025 года и завершатся победой Украины. Сейчас Россия уже очень истощена и использует все резервы.

Такое мнение высказал военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Как закончится война в Украине

Сазанов отметил, что Россия уже истощена и использует последний резерв. На ключевое Покровское направление оккупанты вынуждены перебрасывать силы с других участков, например с Кураховского.

"Враг теряет где-то 45 тысяч личного состава в месяц. А призывает 30 тысяч — то есть 15 тысяч минус чистым каждый месяц. У них меньше техники, меньше сил, меньше ресурсов", — говорится в сообщении.

Военный добавил, что уже в начале лета в России начнется ощутимый кризис, а конец 2025 года станет финансовым крахом в РФ.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине не завершится в ближайшие несколько месяцев. Также в стране не будут ослаблять меры мобилизации.

В то же время опрос среди украинцев показывает, что большинство граждан видит окончание войны замораживанием конфликта.

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