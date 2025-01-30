Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Бойові дії, найімовірніше, триватимуть до кінця 2025 року і завершаться перемогою України. Зараз Росія вже дуже виснажена і використовує усі резерви.

Таку думку висловив військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Як закінчиться війна в Україні

Сазанов зазначив, що Росія вже виснажена і використовує останній резерв. На ключовий Покровський напрямок окупанти змушені перекидати сили з інших ділянок, як-от з Курахівського.

"Ворог втрачає десь 45 тисяч особового складу на місяць. А призиває 30 тисяч — тобто 15 тисяч мінус чистим кожного місяця. У них менше техніки, менше сил, менше ресурсів", — йдеться у повідомленні.

Військовий додав, що вже на початку літа в Росії розпочнеться відчутна криза, а кінець 2025 стане фінансовим крахом в РФ.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні не завершиться у найближчі кілька місяців. Також в країні не будуть послаблювати заходи мобілізації.

Водночас опитування серед українців показує, що більшість громадян бачить закінчення війни заморожуванням конфлікту.