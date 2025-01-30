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Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

30 січня 2025 р. 11:20

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11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

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10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

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Бойові дії, найімовірніше, триватимуть до кінця 2025 року і завершаться перемогою України. Зараз Росія вже дуже виснажена і використовує усі резерви. 

Таку думку висловив військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE

Як закінчиться війна в Україні

Сазанов зазначив, що Росія вже виснажена і використовує останній резерв. На ключовий Покровський напрямок окупанти змушені перекидати сили з інших ділянок, як-от з Курахівського.

"Ворог втрачає десь 45 тисяч особового складу на місяць. А призиває 30 тисяч — тобто 15 тисяч мінус чистим кожного місяця. У них менше техніки, менше сил, менше ресурсів", — йдеться у повідомленні. 

Військовий додав, що вже на початку літа в Росії розпочнеться відчутна криза, а кінець 2025 стане фінансовим крахом в РФ. 

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні не завершиться у найближчі кілька місяців. Також в країні не будуть послаблювати заходи мобілізації. 

Водночас опитування серед українців показує, що більшість громадян бачить закінчення війни заморожуванням конфлікту

 

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11:19 Готували теракти на Одещині — спецслужби викрили агентів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:13 Соцвиплати на дітей у лютому — які будуть суми

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

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