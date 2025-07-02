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Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

2 июля 2025 г. 20:05

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Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

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Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3-й отдельной штурмовой бригады ежедневно защищает украинское небо от атак российских беспилотников. В новом специальном репортаже "Оборонці неба" — редкие кадры боевой работы подразделения на передовой.

Посмотреть премьеру можно по ссылке.

Как работает ПВО на передовой

Оперативность, точность, выносливость и профессионализм - все это о зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе 3-й отдельной штурмовой бригады. Специальный репортаж "Оборонці неба" рассказывает о настоящих львах украинского неба — воинах, которые ежедневно отражают атаки вражеских дронов, защищая мирные города и села.

В ленте — эксклюзивные кадры с передовой, рассказы бойцов, боевые выезды, техника и моментальные реакции в условиях реального боя. Это история о мужестве, холодном уме и ежедневной борьбе за жизнь.

Ранее мы писали, что Третья ОШБр развивает собственное производство дронов, боеприпасов и бронетехники. Кроме того, бригада активно использует на фронте наземные роботизированные комплексы.

Также мы сообщали, что в Украине вышел короткометражный фильм "Сержант". Главными героями являются сержанты 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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