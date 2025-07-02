Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3-ї окремої штурмової бригади щодня боронить українське небо від атак російських безпілотників. У новому спеціальному репортажі "Оборонці неба" — рідкісні кадри бойової роботи підрозділу на передовій.

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Як працює ППО на передовій

Оперативність, точність, витривалість і професіоналізм — усе це про зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3-ї окремої штурмової бригади. Спеціальний репортаж "Оборонці неба" розповідає про справжніх левів українського неба — воїнів, які щодня відбивають атаки ворожих дронів, захищаючи мирні міста і села.

У стрічці — ексклюзивні кадри з передової, розповіді бійців, бойові виїзди, техніка та моментальні реакції в умовах реального бою. Це історія про мужність, холодний розум і щоденну боротьбу за життя.

Раніше ми писали, що Третя ОШБр розвиває власне виробництво дронів, боєприпасів і бронетехніки. Крім того, бригада активно використовує на фронті наземні роботизовані комплекси.

Також ми повідомляли, що в Україні вийшов короткометражний фільм "Сержант". Головними героями є сержанти 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади.