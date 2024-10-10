Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Вооруженных силах ощущается большая нехватка офицеров. В этой связи был принят законопроект о службе по контракту для иностранцев.

Об этом Гончаренко рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 10 октября.

ВСУ не хватает офицеров

Гончаренко сообщил, что нардепы приняли законопроект о прохождении иностранцами военной службы в ВСУ по контракту. Этот документ должен позволить привлекать в армию иностранцев не только как солдат и сержантов, но и офицеров.

Депутат убежден, что такие решения следовало принимать раньше, тогда Украина могла бы сделать большее для привлечения мотивированных военных-иностранцев.

"Есть большое количество, условно, колумбийцев, которые готовы рисковать и воевать за деньги, которые сегодня получают в ВСУ. Лучше пусть приезжают они (иностранцы. — ред.) и воюют. Это мотивированные, наученные люди, чем рисковать жизнями украинцев", — заявил Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт с Вооруженными силами. "За" проголосовали 276 депутатов.

Также мы сообщали, что в Минобороны назвали количество ежемесячно рекрутируемых добровольцев.