Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев arrow
Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

10 октября 2024 г. 16:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Вооруженных силах ощущается большая нехватка офицеров. В этой связи был принят законопроект о службе по контракту для иностранцев.

Об этом Гончаренко рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 10 октября.

ВСУ не хватает офицеров

Гончаренко сообщил, что нардепы приняли законопроект о прохождении иностранцами военной службы в ВСУ по контракту. Этот документ должен позволить привлекать в армию иностранцев не только как солдат и сержантов, но и офицеров.

Депутат убежден, что такие решения следовало принимать раньше, тогда Украина могла бы сделать большее для привлечения мотивированных военных-иностранцев.

"Есть большое количество, условно, колумбийцев, которые готовы рисковать и воевать за деньги, которые сегодня получают в ВСУ. Лучше пусть приезжают они (иностранцы. — ред.) и воюют. Это мотивированные, наученные люди, чем рисковать жизнями украинцев", — заявил Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт с Вооруженными силами. "За" проголосовали 276 депутатов.

Также мы сообщали, что в Минобороны назвали количество ежемесячно рекрутируемых добровольцев.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:19 Жгли военные авто и железнодорожное оборудование — в Одессе судят диверсантов

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

15:54 Дороже, чем Ким Кардашьян — в сети продают автограф Ирины Фарион

15:49 В Одессе молодой человек жег украинские флажки — причина поступка

15:40 Ребров откровенно ответил на вопрос о ссоре с Ярмоленко — что сказал тренер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:39 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе — из какой она страны

15:35 Россия обманом нанимает женщин из Африки на производство "Шахедов" — расследование AP

15:27 Не нарушая закон — как мужчины до 25 лет могут выехать за границу

15:25 Неправильно оформленная отсрочка — возможна ли мобилизация гражданина

15:20 Налоги на продажу автомобиля в Украине — что нужно знать

16:19 Жгли военные авто и железнодорожное оборудование — в Одессе судят диверсантов

15:54 Дороже, чем Ким Кардашьян — в сети продают автограф Ирины Фарион

15:49 В Одессе молодой человек жег украинские флажки — причина поступка

15:40 Ребров откровенно ответил на вопрос о ссоре с Ярмоленко — что сказал тренер

15:39 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе — из какой она страны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:35 Россия обманом нанимает женщин из Африки на производство "Шахедов" — расследование AP

15:27 Не нарушая закон — как мужчины до 25 лет могут выехать за границу

15:25 Неправильно оформленная отсрочка — возможна ли мобилизация гражданина

15:20 Налоги на продажу автомобиля в Украине — что нужно знать

15:19 Одесские пограничники разоблачили фиктивный брак — на чем прокололись уклонисты

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE