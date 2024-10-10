Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Збройних силах відчувається велика нестача офіцерів. В зв'язку з цим було ухвалено законопроєкт про службу за контрактом для іноземців.

Про це Гончаренко розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 10 жовтня.

ЗСУ не вистачає офіцерів

Гончаренко повідомив, щонардепи ухвалили законопроєкт про проходження іноземцями військової служби в ЗСУ за контрактом. Цей документ має дозволити залучати до армії іноземців не тільки як солдатів та сержантів, але й як офіцерів.

Депутат переконаний, що такі рішення варто було ухвалювати раніше, тоді Україна могла б зробити більше для залучення мотивованих військових-іноземців.

"Є велика кількість, умовно, колумбійців, які готові ризикувати та воювати за ті гроші, які сьогодні отримують у ЗСУ. Краще хай приїжджають вони (іноземці. — ред.) і воюють. Це замотивовані, навчені люди, ніж ризикувати життями українців", — заявив Гончаренко.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дає змогу іноземцям та людям без громадянства підписувати контракт зі Збройними силами. "За" проголосували 276 депутатів.

Також ми повідомляли, що у Міноборони назвали кількість добровольців, які рекрутуються щомісяця.