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Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

18 декабря 2024 г. 18:26

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

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11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Народный депутат Ирина Фриз прокомментировала скандал в 211-й бригаде. По ее словам, на этом примере можно понять, что горячая линия Министерства обороны не работает.

Об этом Ирина Фриз сказала в эфире День.LIVE в среду, 18 декабря.

Неэффективность горячей линии Минобороны

Фриз заявила, что в ВСУ должна работать эффективная система защиты прав военных. Кроме того, важна и реакция ГБР после того, как журналистское расследование вызвало широкий общественный резонанс. 

"Такие нарушения прав военнослужащих приводят, в частности, и к росту случаев СЗЧ", — отметила нардеп.

Напомним, командир 211 ПМБр подозревается в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. У военных требовали деньги и избивали.

Затем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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