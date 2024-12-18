Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Народный депутат Ирина Фриз прокомментировала скандал в 211-й бригаде. По ее словам, на этом примере можно понять, что горячая линия Министерства обороны не работает.

Об этом Ирина Фриз сказала в эфире День.LIVE в среду, 18 декабря.

Неэффективность горячей линии Минобороны

Фриз заявила, что в ВСУ должна работать эффективная система защиты прав военных. Кроме того, важна и реакция ГБР после того, как журналистское расследование вызвало широкий общественный резонанс.

"Такие нарушения прав военнослужащих приводят, в частности, и к росту случаев СЗЧ", — отметила нардеп.

Напомним, командир 211 ПМБр подозревается в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. У военных требовали деньги и избивали.

Затем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду.