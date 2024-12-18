Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Народна депутатка Ірина Фріз прокоментувала скандал у 211 бригаді. За її словами, на цьому прикладі можна зрозуміти, що гаряча лінія Міністерства оборони не працює.

Про це Ірина Фріз сказала в ефірі День.LIVE у середу, 18 грудня.

Неефективність гарячої лінії Міноборони

Фріз заявила, що в ЗСУ має працювати ефективна система захисту прав військових. Крім того, важлива й реакція ДБР після того, як журналістське розслідування спричинило широкий суспільний резонанс.

"Такі порушення прав військовослужбовців призводять, зокрема, і до зростання випадків СЗЧ", — зазначила нардепка.

Нагадаємо, командир 211 ПМБр підозрюється у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. У військових вимагали гроші та били.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211 бригаду.