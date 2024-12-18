Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр arrow
Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18 грудня 2024 р. 18:26

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Народна депутатка Ірина Фріз прокоментувала скандал у 211 бригаді. За її словами, на цьому прикладі можна зрозуміти, що гаряча лінія Міністерства оборони не працює.

Про це Ірина Фріз сказала в ефірі День.LIVE у середу, 18 грудня.

Неефективність гарячої лінії Міноборони

Фріз заявила, що в ЗСУ має працювати ефективна система захисту прав військових. Крім того, важлива й реакція ДБР після того, як журналістське розслідування спричинило широкий суспільний резонанс. 

"Такі порушення прав військовослужбовців призводять, зокрема, і до зростання випадків СЗЧ", — зазначила нардепка.

Нагадаємо, командир 211 ПМБр підозрюється у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. У військових вимагали гроші та били.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211 бригаду. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:21 З лікарні у військову частину — на Волині стався скандал з ТЦК

20:16 Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра

20:12 Скарги на ТЦК — Лубінець повідомив, скільки отримав цього року

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

20:21 З лікарні у військову частину — на Волині стався скандал з ТЦК

20:16 Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра

20:12 Скарги на ТЦК — Лубінець повідомив, скільки отримав цього року

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

19:23 Зеленський відреагував на пропозицію заморозити війну

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах