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Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

9 октября 2024 г. 11:57

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

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20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

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18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

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Ждать прекращения горячей фазы войны осенью не следует, так как россійский диктатор Путин не остановится внезапно. К тому же, в РФ планируют наращивать вооружение и будут проводить скрытую мобилизацию.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в среду, 9 октября.

Когда остановится Путин

По словам Сергея Евтушка, в России увеличивают военно-промышленный бюджет, что свидетельствует о том, что оккупанты планируют наращивать вооружение. Также есть информация о планировании скрытой мобилизации в РФ.

"Думаю, что такой официальной позиции на уровне законодательства не будет, потому что это риск для Путина вызвать внутренние протестные процессы в России. Но скрытую мобилизацию они будут продолжать и наращивать Вооруженные силы", — сказал нардеп.

Напомним, 9 октября в Днепре и Запорожье прозвучала серия взрывов. Жители Днепра слышали звуки не менее трех ударов. В Запорожье было слышно два взрыва.

Ранее Новини.LIVE писали, что армия РФ несет большие потери в военной технике на фронте. Аналитики американского Института изучения войны пишут о потере россиянами не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском направлении.

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12:28 СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне завербовали на сайте знакомств

12:19 Что будет со ставками на депозиты в Украине до конца года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:14 Не хотел лечиться — в Одесской области пациент поджег больницу

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE