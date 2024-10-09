Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Ждать прекращения горячей фазы войны осенью не следует, так как россійский диктатор Путин не остановится внезапно. К тому же, в РФ планируют наращивать вооружение и будут проводить скрытую мобилизацию.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в среду, 9 октября.

Когда остановится Путин

По словам Сергея Евтушка, в России увеличивают военно-промышленный бюджет, что свидетельствует о том, что оккупанты планируют наращивать вооружение. Также есть информация о планировании скрытой мобилизации в РФ.

"Думаю, что такой официальной позиции на уровне законодательства не будет, потому что это риск для Путина вызвать внутренние протестные процессы в России. Но скрытую мобилизацию они будут продолжать и наращивать Вооруженные силы", — сказал нардеп.

Напомним, 9 октября в Днепре и Запорожье прозвучала серия взрывов. Жители Днепра слышали звуки не менее трех ударов. В Запорожье было слышно два взрыва.

Ранее Новини.LIVE писали, что армия РФ несет большие потери в военной технике на фронте. Аналитики американского Института изучения войны пишут о потере россиянами не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском направлении.