Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Чекати на припинення гарячої фази війни восени не слід, адже російський диктатор Путін не зупиниться раптово. До того ж у РФ планують нарощувати озброєння та проводитимуть приховану мобілізацію.

Про це заявив народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE у середу, 9 жовтня.

Коли зупиниться Путін

За словами Сергія Євтушка, в Росії збільшують військово-промисловий бюджет, що свідчить про те, що окупанти планують нарощувати озброєння. Також є інформація про планування прихованої мобілізації у РФ.

"Думаю, що такої офіційної позиції на рівні законодавства не буде, тому що це ризик для Путіна викликати внутрішні процеси протестні в Росії. Але приховану мобілізацію вони будуть продовжувати й нарощувати Збройні сили", — сказав нардеп.

Нагадаємо, 9 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі пролунала серія вибухів. Жителі Дніпра чули звуки щонайменше трьох ударів. У Запоріжжі було чутно два вибухи.

Раніше Новини.LIVE писали, що армія РФ зазнає шалених втрат у військовій техніці на фронті. Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть про втрату росіянами щонайменше п'яти дивізій бронетехніки й танків на Покровському напрямку.