Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Военный обозреватель Владислав Селезнев заявил, что захват Угледара позволил российским войскам использовать железнодорожный узел в Волновахе для обеспечения своих группировок на юге Запорожской области. Он отметил, что это создало серьезные угрозы восточному флангу обороны.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Потеря Угледара

"Из-за потери Угледар мы получаем серьезные проблемы для нашей восточного фланга той же группировки украинских сил обороны, которые действуют на юге Запорожской области. То есть все это в комплексе. Все это взаимосвязано, и ключевые факторы, которые будут влиять на эти процессы это фактор наличия ресурсов у вражеского войска", — отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что причиной отступления украинских войск стали как логистические преимущества врага, так и некоторые ошибки в управленческих решениях на уровне командования. Он добавил, что несмотря на то, что эксперты и общественные деятели заранее предупреждали о возможности потери Угледара, меры по предотвращению этого не были приняты. Неправильная организация оборонных рубежей и недостаточный контроль над флангами привели к потере позиций и невозможности их обновления.

"Из-за определенных просчетов в организации оборонных рубежей и позиций мы потеряли контроль над флангами. Враг смог раздавить нашу оборону, создал ситуацию на пол окружения", — отметил военный обозреватель.

Напомним, в Вооруженных силах Украины официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений ВСУ.

Ранее западные СМИ заявляли, что сотни украинских военных якобы оказались в ловушке в Угледаре.