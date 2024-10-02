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Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

2 октября 2024 г. 22:11

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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

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08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

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Военный обозреватель Владислав Селезнев заявил, что захват Угледара позволил российским войскам использовать железнодорожный узел в Волновахе для обеспечения своих группировок на юге Запорожской области. Он отметил, что это создало серьезные угрозы восточному флангу обороны.

Об этом он рассказал в эфире  Вечір.LIVE.

Потеря Угледара

"Из-за потери Угледар мы получаем серьезные проблемы для нашей восточного фланга той же группировки украинских сил обороны, которые действуют на юге Запорожской области. То есть все это в комплексе. Все это взаимосвязано, и ключевые факторы, которые будут влиять на эти процессы это фактор наличия ресурсов у вражеского войска", — отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что причиной отступления украинских войск стали как логистические преимущества врага, так и некоторые ошибки в управленческих решениях на уровне командования. Он добавил, что несмотря на то, что эксперты и общественные деятели заранее предупреждали о возможности потери Угледара, меры по предотвращению этого не были приняты. Неправильная организация оборонных рубежей и недостаточный контроль над флангами привели к потере позиций и невозможности их обновления.

"Из-за определенных просчетов в организации оборонных рубежей и позиций мы потеряли контроль над флангами. Враг смог раздавить нашу оборону, создал ситуацию на пол окружения", — отметил военный обозреватель.

Напомним, в Вооруженных силах Украины официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений ВСУ.

Ранее западные СМИ заявляли, что сотни украинских военных якобы оказались в ловушке в Угледаре.

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22:30 В Одесской области мужчину почти неделю держали в ТЦК — что решил суд

22:30 Обмен "всех на всех" и не только — ПАСЕ приняла первую резолюцию в отношении украинских пленных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:19 Основная задача — в Минстратегпроме раскрыли планы по ракете-дрону "Паляниця"

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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