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Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

02 жовтня 2024 р. 22:11

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22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

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22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

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17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

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08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

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22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Військовий оглядач Владислав Селезньов заявив, що захоплення Вугледару дозволило російським військам використовувати залізничний вузол у Волновасі для забезпечення своїх угруповань на півдні Запорізької області. Він зазначив, що це створило серйозні загрози для східного флангу оборони.

Про це він розповів в ефірі  Вечір.LIVE.

Втрата Вугледару

"Через втрату Вугледар ми отримуємо серйозні проблеми для нашого східного флангу того самого угрупування українських сил оборони, які діють на півдні Запорізької області. Тобто все це в комплексі. Все це взаємопов'язано, І ключові фактори, які будуть впливати на ці процеси це фактор наявності ресурсів у ворожого війська", — зазначив Селезньов.

Експерт зазначив, що причиною відступу українських військ стали як логістичні переваги ворога, так і певні помилки в управлінських рішеннях на рівні командування. Він додав, що незважаючи на те, що експерти та громадські діячі заздалегідь попереджали про можливість втрати Вугледару, заходів для запобігання цьому не було вжито. Неправильна організація оборонних рубежів і недостатній контроль над флангами призвели до втрати позицій та неможливості їхнього відновлення.

"Через певні прорахунки в організації оборонних рубежів та позицій ми втратили контроль над флангами. Ворог спромігся розчавити нашу оборону, створив ситуацію на пів оточення", — зазначив військовий оглядач. 

Нагадаємо, в Збройних силах України офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. 

Раніше західні ЗМІ заявляли, що сотні українських військових нібито опинилися у пастці у Вугледарі.

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23:19 Байден відповів, в якому разі нізащо не підтримає атаки Ізраїлю по Ірану

22:57 В Україні розпочнуть роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 У Харкові було чутно вибух — що відомо

22:33 На Львівщині ТЦК мобілізував чоловіка, який має бронювання — що вирішив суд

22:30 На Одещині чоловіка майже тиждень тримали у ТЦК — що вирішив суд

22:30 Обмін "всіх на всіх" і не тільки — ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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