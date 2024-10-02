Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Військовий оглядач Владислав Селезньов заявив, що захоплення Вугледару дозволило російським військам використовувати залізничний вузол у Волновасі для забезпечення своїх угруповань на півдні Запорізької області. Він зазначив, що це створило серйозні загрози для східного флангу оборони.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Втрата Вугледару

"Через втрату Вугледар ми отримуємо серйозні проблеми для нашого східного флангу того самого угрупування українських сил оборони, які діють на півдні Запорізької області. Тобто все це в комплексі. Все це взаємопов'язано, І ключові фактори, які будуть впливати на ці процеси це фактор наявності ресурсів у ворожого війська", — зазначив Селезньов.

Експерт зазначив, що причиною відступу українських військ стали як логістичні переваги ворога, так і певні помилки в управлінських рішеннях на рівні командування. Він додав, що незважаючи на те, що експерти та громадські діячі заздалегідь попереджали про можливість втрати Вугледару, заходів для запобігання цьому не було вжито. Неправильна організація оборонних рубежів і недостатній контроль над флангами призвели до втрати позицій та неможливості їхнього відновлення.

"Через певні прорахунки в організації оборонних рубежів та позицій ми втратили контроль над флангами. Ворог спромігся розчавити нашу оборону, створив ситуацію на пів оточення", — зазначив військовий оглядач.

Нагадаємо, в Збройних силах України офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ.

Раніше західні ЗМІ заявляли, що сотні українських військових нібито опинилися у пастці у Вугледарі.