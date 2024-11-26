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Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

26 ноября 2024 г. 10:52

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Ситуация на Запорожской атомной электростанции зависит только от России. У Украины нет доступа к данным со станции и она может только предполагать, что там происходит.

Об этом заявил специалист по атомной энергетике Михаил Шустер в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация на Запорожской АЭС

Шустер подчеркнул, что у Украины нет доступа к данным со станции и не может влиять на внутренние события.

"Специалисты оценивают деградацию станции только по косвенным признакам, что затрудняет прогнозы затрат и работ на ее восстановление", — сказал эксперт.

По его словам, ситуация с безопасностью там пока стабильная, но никогда нельзя исключать фактора россиян. Он предостерег, что неквалифицированные действия персонала, например запуск реактора на минимальных мощностях, могут привести к катастрофе, подобной Фукусиме.

Напомним, 21 ноября в Минэнерго заявили, что ЗАЭС второй раз через неделю была на грани блекаута. Из-за обстрелов оккупантов на станции была обесточена одна из двух линий питания.

Также мы писали, что в последний день октября стало известно, что кафиры разместили возле ЗАЭС зенитную установку и ведут откуда огонь.

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23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

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22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

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15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

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