Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС arrow
Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

26 листопада 2024 р. 10:52

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залежить лише від Росії. Україна не має доступу до даних зі станції та вона може лише припускати, що там відбувається.

Про це заявив спеціаліст з атомної енергетики Михайло Шустер в ефірі Ранок.LIVE

Ситуація на Запорізькій АЕС

Шустер наголосив, що Україна не має доступу до даних із станції і не може впливати на внутрішні події.

"Фахівці оцінюють деградацію станції лише за непрямими ознаками, що ускладнює прогнози витрат і робіт на її відновлення", — сказав експерт.

За його словами, безпекова ситуація там поки стабільна, але ніколи не можна виключати фактору росіян. Він застеріг, що некваліфіковані дії персоналу, як-от запуск реактора на мінімальних потужностях, можуть призвести до катастрофи, подібної до Фукусіми.

Нагадаємо, 21 листопада в Міненерго заявили, що ЗАЕС вдруге за тиждень була на межі блекауту. Через обстріли окупантів на станції було знеструмлено одну з двох ліній живлення.

Також ми писали, що в останній день жовтня стало відомо, що окупанти розмістили біля ЗАЕС зенітну установку і ведуть звідки вогонь. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

11:29 Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

11:21 Черги на кордоні України — де доведеться затриматися сьогодні

Новина з фото

11:15 Смартфон майбутнього — штучний інтелект створив фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:11 Ринок нерухомості по-новому — що змінилося для власників житла

11:06 Бійці ДПСУ завдали нищівного удару по позиціях ворога — відео

11:00 Додаткова допомога від ЮНІСЕФ — які виплати можна отримати

10:57 Партизани завдали болючий удар по окупантам на півдні — деталі

10:56 НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

11:29 Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

11:21 Черги на кордоні України — де доведеться затриматися сьогодні

Новина з фото

11:15 Смартфон майбутнього — штучний інтелект створив фото

11:11 Ринок нерухомості по-новому — що змінилося для власників житла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:06 Бійці ДПСУ завдали нищівного удару по позиціях ворога — відео

11:00 Додаткова допомога від ЮНІСЕФ — які виплати можна отримати

10:57 Партизани завдали болючий удар по окупантам на півдні — деталі

10:56 НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків