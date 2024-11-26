Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залежить лише від Росії. Україна не має доступу до даних зі станції та вона може лише припускати, що там відбувається.

Про це заявив спеціаліст з атомної енергетики Михайло Шустер в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Шустер наголосив, що Україна не має доступу до даних із станції і не може впливати на внутрішні події.

"Фахівці оцінюють деградацію станції лише за непрямими ознаками, що ускладнює прогнози витрат і робіт на її відновлення", — сказав експерт.

За його словами, безпекова ситуація там поки стабільна, але ніколи не можна виключати фактору росіян. Він застеріг, що некваліфіковані дії персоналу, як-от запуск реактора на мінімальних потужностях, можуть призвести до катастрофи, подібної до Фукусіми.

Нагадаємо, 21 листопада в Міненерго заявили, що ЗАЕС вдруге за тиждень була на межі блекауту. Через обстріли окупантів на станції було знеструмлено одну з двох ліній живлення.

Також ми писали, що в останній день жовтня стало відомо, що окупанти розмістили біля ЗАЕС зенітну установку і ведуть звідки вогонь.