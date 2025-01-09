Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Военный эксперт Евгений Иевлев заявил, что количество военнослужащих, которые остались в составе сил обеспечения жизнедеятельности (СОЧ), оценивается примерно в 100 тысяч человек. Эту цифру можно приравнять к 20 бригадам.

Об этом Иевлев сказал в в эфире программы День.LIVE в четверг, 9 января.

Что сказал Иевлев о СОЧ

По словам Иевлева, такое количество людей, которые находятся в статусе СВЧ, может представлять риск с точки зрения деятельности российских спецслужб. Военные, находящиеся вне боевых действий, нередко становятся объектами вербовки, и это требует особого внимания со стороны украинских правоохранительных органов и командования.

Эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях важно применять индивидуальный подход к каждому случаю. Тесное взаимодействие между командирами подразделений и правоохранителями способно предотвратить опасные инциденты в будущем.

Напомним, сегодня Верховная Рада продлила добровольный срок возвращения военных на фронт после первого самопроизвольного оставления части. Это можно сделать до 1 марта 2025 года.

Также мы сообщали, что командир одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады совершил СОЧ. К этому он подстрекал и своих бойцов.