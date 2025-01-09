Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Військовий експерт Євген Ієвлєв заявив, що кількість військовослужбовців, які залишилися у складі сил забезпечення життєдіяльності (СЗЧ), оцінюється приблизно у 100 тисяч осіб. Цю цифру можна прирівняти до 20 бригад.

Про це Ієвлєв сказав в в ефірі програми День.LIVE у четвер, 9 січня.

Що сказав Ієвлєв про СЗЧ

За словами Ієвлєва, така кількість людей, які знаходяться у статусі СЗЧ, може становити ризик з точки зору діяльності російських спецслужб. Військові, що перебувають поза бойовими діями, нерідко стають об’єктами вербування, і це вимагає особливої уваги з боку українських правоохоронних органів та командування.

Експерт підкреслив, що у таких ситуаціях важливо застосовувати індивідуальний підхід до кожного випадку. Тісна взаємодія між командирами підрозділів та правоохоронцями здатна запобігти небезпечним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада продовжила добровільний термін повернення військових на фронт після першого самовільного залишення частини. Це можна зробити до 1 березня 2025 року.

Також ми повідомляли, що командир однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади здійснив СЗЧ. До цього він підбурив і своїх бійців.