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Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

09 січня 2025 р. 17:29

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

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10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

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Військовий експерт Євген Ієвлєв заявив, що кількість військовослужбовців, які залишилися у складі сил забезпечення життєдіяльності (СЗЧ), оцінюється приблизно у 100 тисяч осіб. Цю цифру можна прирівняти до 20 бригад.

Про це Ієвлєв сказав в в ефірі програми День.LIVE у четвер, 9 січня.  

Що сказав Ієвлєв про СЗЧ

За словами Ієвлєва, така кількість людей, які знаходяться у статусі СЗЧ, може становити ризик з точки зору діяльності російських спецслужб. Військові, що перебувають поза бойовими діями, нерідко стають об’єктами вербування, і це вимагає особливої уваги з боку українських правоохоронних органів та командування.  

Експерт підкреслив, що у таких ситуаціях важливо застосовувати індивідуальний підхід до кожного випадку. Тісна взаємодія між командирами підрозділів та правоохоронцями здатна запобігти небезпечним інцидентам у майбутньому.  

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада продовжила добровільний термін повернення військових на фронт після першого самовільного залишення частини. Це можна зробити до 1 березня 2025 року.

Також ми повідомляли, що командир однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади здійснив СЗЧ. До цього він підбурив і своїх бійців.

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17:03 У лікарні у важкому стані — на Одещині отруїлися діти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:02 Вчителі отримуватимуть доплати до зарплат — коли нарахують

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