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Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

31 января 2024 г. 8:23

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12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

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11:57 Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

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11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

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10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

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09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

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Новость с видео

08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
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20:19Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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19:18Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

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18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

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12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

Text

11:57 Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

Text

11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Text

10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

Text
Новость с видео

08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
Text

20:19 Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

Text

19:18 Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

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Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации вчера, 30 января. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть по ссылке.

О чем эфир

30 января Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

"Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами", — отметили в Минобороны.

Предоставленный Кабмином проект закона определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский; футуролог Виталий Кулик;
  • эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;
  • народный депутат Украины Сергей Демченко;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр с позывным "Абдулом" Николай Волохов.

Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.

Кроме того, народный депутат от партий "Слуга народа" считает, что официального "откупа" в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

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08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
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20:19 Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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19:18 Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

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