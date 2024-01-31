Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации вчера, 30 января. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

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О чем эфир

30 января Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

"Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами", — отметили в Минобороны.

Предоставленный Кабмином проект закона определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

полковник, военный эксперт Сергей Грабский; футуролог Виталий Кулик;

эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;

народный депутат Украины Сергей Демченко;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр с позывным "Абдулом" Николай Волохов.

Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.

Кроме того, народный депутат от партий "Слуга народа" считает, что официального "откупа" в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.