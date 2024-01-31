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E-повістка, мобілізація у 25 та скасування бронювання — ефір Ранок.LIVE

31 січня 2024 р. 08:23

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14:12 Через що виникають проблеми зі шкірою — Комаровський назвав дві головні причини

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Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію вчора, 30 січня. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Ефір можна подивитися за посиланням.

Про що ефір

30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

"Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами", — зазначили в Міноборони.

Наданий Кабміном проєкт закону визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський; футуролог Віталій Кулик;
  • експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко; 
  • народний депутат України Сергій Демченко;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр з позивним "Абдула" Микола Волохов.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Крім того, народний депутат від партій "Слуга народу" вважає, що офіційного "відкупу" у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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