Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Несмотря на слухи о планах россиян форсировать Днепр в Херсонской области, это вряд ли станет реальностью. Если российские войска отважатся на этот шаг, это будет равноценным решению о самоубийстве.

Такое мнение высказал военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

Россияне не будут форсировать Днепр

"Нет оснований считать, что россияне готовят форсирование Днепра. Если бы они вдруг это сделали, это был бы шикарный нам подарок, потому что это было бы масштабное самоубийство. Попытка высадиться на правый более высокий берег Днепра — это был бы идеальный способ утилизации орков. Но у меня нет оснований считать, что российские генералы настолько тупые. Они уже многому научились за эту войну", — сказал Дикий.

В то же время Евгений Дикий подтвердил информацию о взимании челнока со стороны российских войск и объяснил, какие у них планы. Он добавил, что с момента освобождения правобережья Херсонщины в ноябре 2022 года ВСУ вернули контроль и над островами по низу Днепра.

"У нас там никогда не было станционарных позиций и каких-либо укреплений, потому что их там просто вынесет враждебная артиллерия. Но наши ССО они контролируют острова уже два года. Все это время оттуда оперировали наши ССО и оперируют до сих пор по российским тылам. И вот россияне собрали силы , чтобы это прекратить" , — объяснил военный.

Напомним, недавно первый заместитель Херсонского облсовета заявил, что россияне готовятся к новому удару на юге.

Тем временем партизаны АТЕШ предупредили, что среди российских военных в Херсонской области стали все чаще случаи саботажа.