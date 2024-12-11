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Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

11 грудня 2024 р. 09:54

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19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

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18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

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17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

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17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

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Попри чутки про плани росіян форсувати Дніпро у Херсонській області це навряд стане реальністю. Якщо російські війська наважаться на цей крок, це буде рівноцінним рішенням про самогубство.

Таку думку висловив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE.

Росіяни не будуть форсувати Дніпро

"Нема підстав вважати, що росіяни готують форсування Дніпра. Якби вони раптом це зробили, це був би шикарний нам подарунок, бо це було би масштабне самогубство. Спроба висадитись на правий більш високий берег Дніпра — це був би ідеальний спосіб утилізації орків. Але у мене нема підстав вважати, що російські генерали настільки тупі. Вони вже багато чому навчились за цю війну", — сказав Дикий.

Водночас Євген Дикий підтвердив інформацію про стягування човнік з боку російських військ та пояснив, які в них плани. Він додав, що з моменту звільнення правобережжя Херсонщини у листопаді 2022 року, ЗСУ повернули контроль й над островами по низі Дніпра.

"У нас там ніколи не було станціонарних позицій і якихось укріплень, бо їх там просто винесе ворожа артилерія. Але наші ССО вони контролюють острови вже два роки. Весь цей час звідти оперували наші ССО і оперують досі по російських тилах. І от росіяни зібрали сили, щоб це припинити", — пояснив військовий.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник Херсонської облради заявив, що росіяни готуються до нового удару на півдні.

Тим часом партизани АТЕШ попередили, що серед російських військових у Херсонській області стали дедалі частіше траплятися випадки саботажу. 

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06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

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