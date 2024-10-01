День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

На Донецком, Харьковском и Курском направлении не утихают интенсивные бои, а Орбан планирует примирить Украину и Россию на мирном саммите. Также в Украине 1 октября отмечают День защитника и защитницы Украины. Об этом не только поговорят ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус с приглашенными гостями в прямом эфире.

Посмотреть прямой эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 1 октября

Приглашенными гостями эфира будут:

Кирилл Сазонов, военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром";

Андрей Демченко, представитель ГНСУ;

Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук;

Сергей Берендеев, историк, юрист, методист Украинского института развития образования;

Богдан Кицак, нардеп от фракции "Слуга Народа", член комитета ВРУ по экономическому развитию;

Олег Калашников, пресс-офицер 26 АБр;

Анатолий Бурмич, нардеп группы "Восстановление Украины";

Иван Варченко, эксперт по безопасности;

Евгений "Скиф" Оропай, офицер 3 батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж";

Наталья Птуха, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра.

Во время эфира гости обменяются экспертными мнениями и проанализируют важнейшие события в Украине и мире и представят эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно помощник Виктора Орбана сделал заявление, что если бы Венгрия оказалась на месте Украины, то не воевала бы с Россией.

Также военный высказался при каких условиях в Украине стала бы возможной демобилизация.