День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

На Донецком, Харьковском и Курском направлении не утихают интенсивные бои, а Орбан планирует примирить Украину и Россию на мирном саммите. Также в Украине 1 октября отмечают День защитника и защитницы Украины. Об этом не только поговорят ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус с приглашенными гостями в прямом эфире.
Посмотреть прямой эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 1 октября
Приглашенными гостями эфира будут:
- Кирилл Сазонов, военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром";
- Андрей Демченко, представитель ГНСУ;
- Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук;
- Сергей Берендеев, историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
- Богдан Кицак, нардеп от фракции "Слуга Народа", член комитета ВРУ по экономическому развитию;
- Олег Калашников, пресс-офицер 26 АБр;
- Анатолий Бурмич, нардеп группы "Восстановление Украины";
- Иван Варченко, эксперт по безопасности;
- Евгений "Скиф" Оропай, офицер 3 батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж";
- Наталья Птуха, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра.
Во время эфира гости обменяются экспертными мнениями и проанализируют важнейшие события в Украине и мире и представят эксклюзивные комментарии.
Напомним, недавно помощник Виктора Орбана сделал заявление, что если бы Венгрия оказалась на месте Украины, то не воевала бы с Россией.
Также военный высказался при каких условиях в Украине стала бы возможной демобилизация.