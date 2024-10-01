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День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024 г. 8:00

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08:00День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

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19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

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17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

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15:51Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

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13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

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13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

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08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

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13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

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13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

На Донецком, Харьковском и Курском направлении не утихают интенсивные бои, а Орбан планирует примирить Украину и Россию на мирном саммите. Также в Украине 1 октября отмечают День защитника и защитницы Украины. Об этом не только поговорят ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус с приглашенными гостями в прямом эфире.

Посмотреть прямой эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 1 октября

Приглашенными гостями эфира будут:

  • Кирилл Сазонов, военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром";
  • Андрей Демченко, представитель ГНСУ;
  • Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук;
  • Сергей Берендеев, историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
  • Богдан Кицак, нардеп от фракции "Слуга Народа", член комитета ВРУ по экономическому развитию;
  • Олег Калашников, пресс-офицер 26 АБр;
  • Анатолий Бурмич, нардеп группы "Восстановление Украины";
  • Иван Варченко, эксперт по безопасности;
  • Евгений "Скиф" Оропай, офицер 3 батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж";
  • Наталья Птуха, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра.

Во время эфира гости обменяются экспертными мнениями и проанализируют важнейшие события в Украине и мире и представят эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно помощник Виктора Орбана сделал заявление, что если бы Венгрия оказалась на месте Украины, то не воевала бы с Россией.

Также военный высказался при каких условиях в Украине стала бы возможной демобилизация.

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07:30 Можно ли отменить штраф за последние 5 лет непрохождения ВВК, объяснила адвокат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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