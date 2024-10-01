День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

На Донецькому, Харківському та Курському напрямку не вщухають інтенсивні бої, а Орбан планує примирити Україну та Росію на мирному саміті. Також в Україні 1 жовтня відзначають День захисника і захисниці України. Про це і не тільки говоритимуть ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус із запрошеними гостями в прямому ефірі.

Переглянути прямий ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 1 жовтня

Запрошеними гостями ефіру будуть:

Кирило Сазонов — військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім";

Андрій Демченко — речник ДПСУ;

Олексій Кошель — голова Комітету виборців України, доктор історичних наук;

Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;

Богдан Кицак — нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олег Калашніков — пресофіцер 26 АБр;

Анатолій Бурміч — нардеп групи "Відновлення України";

Іван Варченко — експерт з безпеки;

Євгеній "Скіф" Оропай — офіцер 3 батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж";

Наталія Птуха — синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.

Під час ефіру гості обміняються експертними думками та проаналізують найважливіші події в Україні та світі та нададуть ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, нещодавно помічник Віктора Орбана зробив заяву, що якби Угорщина опинилась на місці України, то не воювала б з Росією.

Також військовий висловився, за яких умов в Україні стала б можливою демобілізація.