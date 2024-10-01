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День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

01 жовтня 2024 р. 08:00

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

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23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

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19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

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17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

На Донецькому, Харківському та Курському напрямку не вщухають інтенсивні бої, а Орбан планує примирити Україну та Росію на мирному саміті. Також в Україні 1 жовтня відзначають День захисника і захисниці України. Про це і не тільки говоритимуть ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус із запрошеними гостями в прямому ефірі.

Переглянути прямий ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 1 жовтня

Запрошеними гостями ефіру будуть:

  • Кирило Сазонов — військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім";
  • Андрій Демченко — речник ДПСУ;
  • Олексій Кошель — голова Комітету виборців України, доктор історичних наук;
  • Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
  • Богдан Кицак — нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
  • Олег Калашніков — пресофіцер 26 АБр;
  • Анатолій Бурміч — нардеп групи "Відновлення України";
  • Іван Варченко — експерт з безпеки;
  • Євгеній "Скіф" Оропай — офіцер 3 батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж";
  • Наталія Птуха — синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.

Під час ефіру гості обміняються експертними думками та проаналізують найважливіші події в Україні та світі та нададуть ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, нещодавно помічник Віктора Орбана зробив заяву, що якби Угорщина опинилась на місці України, то не воювала б з Росією.

Також військовий висловився, за яких умов в Україні стала б можливою демобілізація. 

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08:22 Литва передасть ЗСУ маскувальні сітки, які знайшли в посилках для РФ

08:21 Переказ грошей з картки — з 1 жовтня запрацювали нові правила

08:21 У Києві визначились з підрядником для ремонту мосту біля метро "Дарниця"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:20 Росія посилює співпрацю з Іраном — у ISW розкрили деталі

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