День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

На Донецькому, Харківському та Курському напрямку не вщухають інтенсивні бої, а Орбан планує примирити Україну та Росію на мирному саміті. Також в Україні 1 жовтня відзначають День захисника і захисниці України. Про це і не тільки говоритимуть ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус із запрошеними гостями в прямому ефірі.
Переглянути прямий ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 1 жовтня
Запрошеними гостями ефіру будуть:
- Кирило Сазонов — військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім";
- Андрій Демченко — речник ДПСУ;
- Олексій Кошель — голова Комітету виборців України, доктор історичних наук;
- Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
- Богдан Кицак — нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
- Олег Калашніков — пресофіцер 26 АБр;
- Анатолій Бурміч — нардеп групи "Відновлення України";
- Іван Варченко — експерт з безпеки;
- Євгеній "Скіф" Оропай — офіцер 3 батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж";
- Наталія Птуха — синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.
Під час ефіру гості обміняються експертними думками та проаналізують найважливіші події в Україні та світі та нададуть ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, нещодавно помічник Віктора Орбана зробив заяву, що якби Угорщина опинилась на місці України, то не воювала б з Росією.
Також військовий висловився, за яких умов в Україні стала б можливою демобілізація.