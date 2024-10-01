Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте arrow
Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

1 октября 2024 г. 12:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

По состоянию на сейчас на защиту Украины привлекаются все отряды Госпогранслужбы и созданы специальные боевые подразделения, усиливающие оборону. Если раньше бойцов трудно было представить с минометами, то сейчас они уже оснащены артиллерией.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 1 октября.

Как изменилась работа пограничников на войне

Демченко рассказал, что пограничные группы, которые раньше трудно было представить даже с минометами, уже оснащены артиллерией, реактивными системами залпового огня и тому подобное.

Кроме этого, по словам спикера ГПСУ, активно развивается использование пограничниками БпЛА для разведки и нанесения ударов врагу.

"Также есть ротационные возможности, которые дают возможность ребятам отдохнуть, набраться сил после выполнения задач на линии фронта", — сказал он.

Напомним, недавно мы писали, что пограничники успешно ликвидировали место, которое оккупанты обустроили под базу запуска дронов по ВСУ. Украинский оператор дрона заметил российского военного, который вылез из здания и тем самым разоблачил свою "базу".

Также пограничники Краматорского отряда показали, как им удалось уничтожить трех оккупантов в Харьковской области. Для этого они использовали ударный гексакоптер Vampire, который враг называет "Бабой Ягой".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:52 Бесплатные услуги стоматолога для военных — что стоит знать

12:45 Между Шахтером и Полесьем разгорелся скандал

12:41 В Украине стремительно дорожают продукты — на что взлетели цены

12:29 Оккупанты убегают со своих позиций на Харьковщине

12:28 Рютте вступил в должность генсека НАТО и сделал заявление по Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:26 В Одессе снова слышали взрыв — подробности

12:22 Зеленский отреагировал на российский удар по центру Херсона

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

12:14 Дело на 3,3 млн грн — одесситов оставили без курева для кальяна

11:57 ГБР завершило расследование касаемо руководителей банка "Финансы и Кредит"

12:52 Бесплатные услуги стоматолога для военных — что стоит знать

12:45 Между Шахтером и Полесьем разгорелся скандал

12:41 В Украине стремительно дорожают продукты — на что взлетели цены

12:29 Оккупанты убегают со своих позиций на Харьковщине

12:28 Рютте вступил в должность генсека НАТО и сделал заявление по Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:26 В Одессе снова слышали взрыв — подробности

12:22 Зеленский отреагировал на российский удар по центру Херсона

12:14 Дело на 3,3 млн грн — одесситов оставили без курева для кальяна

11:57 ГБР завершило расследование касаемо руководителей банка "Финансы и Кредит"

11:56 В Одессе раздался взрыв — что известно

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью