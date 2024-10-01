Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

По состоянию на сейчас на защиту Украины привлекаются все отряды Госпогранслужбы и созданы специальные боевые подразделения, усиливающие оборону. Если раньше бойцов трудно было представить с минометами, то сейчас они уже оснащены артиллерией.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 1 октября.

Как изменилась работа пограничников на войне

Демченко рассказал, что пограничные группы, которые раньше трудно было представить даже с минометами, уже оснащены артиллерией, реактивными системами залпового огня и тому подобное.

Кроме этого, по словам спикера ГПСУ, активно развивается использование пограничниками БпЛА для разведки и нанесения ударов врагу.

"Также есть ротационные возможности, которые дают возможность ребятам отдохнуть, набраться сил после выполнения задач на линии фронта", — сказал он.

Напомним, недавно мы писали, что пограничники успешно ликвидировали место, которое оккупанты обустроили под базу запуска дронов по ВСУ. Украинский оператор дрона заметил российского военного, который вылез из здания и тем самым разоблачил свою "базу".

Также пограничники Краматорского отряда показали, как им удалось уничтожить трех оккупантов в Харьковской области. Для этого они использовали ударный гексакоптер Vampire, который враг называет "Бабой Ягой".