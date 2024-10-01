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Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

01 жовтня 2024 р. 12:15

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09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

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08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

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23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

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Станом на зараз до захисту України залучаються всі загони Держприкордонслужби і створені спеціальні бойові підрозділи, які посилюють оборону. Якщо раніше бійців важко було уявити з мінометами, то зараз вони вже оснащені артилерією.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 1 жовтня. 

Як змінилась робота прикордонників на війні

Демченко розповів, що прикордонні групи, які раніше важко було уявити навіть з мінометами, зараз вже оснащені артилерією, реактивними системами залпового вогню тощо.  

Крім цього, за словами речника ДПСУ, активно розвивається використання прикордонниками БпЛА для розвідки та завдання ударів ворогу.

"Також є ротаційні можливості, які дають можливість хлопцям відпочити, набратися сил після виконання завдань на лінії фронту", — поділився він. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що прикордонники успішно ліквідували місцину, яку окупанти облаштували під базу запуску дронів по ЗСУ. Український оператор дрона помітив російського військового, який виліз з будівлі та цим самим викрив свою "базу".  

Також прикордонники Краматорського загону показали, як їм вдалося знищити трьох окупантів на Харківщині. Для цього вони використали ударний гексакоптер Vampire, який ворог називає "Бабою Ягою".

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13:11 Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі — є загиблі та поранені

13:00 Соцвиплати на дітей з 1 жовтня — хто і які суми отримає

12:58 Зеленський відзначив воїнів нагородами та почесними званнями — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

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