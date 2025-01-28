ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что правоохранители не имеют компетенции, чтобы давать оценку боевым действиям на фронте. Реальные выводы относительно хода событий можно делать только после окончания войны.

Об этом Иван Тимочко заявил в эфире Ранок.LIVE.

Почему правоохранители не могут давать оценку боевым действиям

"Сейчас правоохранители, в том числе и ГБР, не имеют компетенции для оценки боевых действий или анализа ситуации на фронте", — отметил Тимочко.

Он отметил, что реальные выводы событий на фронте можно будет сделать только после завершения войны, когда станет возможно тщательно изучить все действия, тактические решения и логистику.

Военный подчеркнул, что принимать решения и оценивать их эффективность должны те, кто имеют боевой опыт и понимают специфику военного дела.

"Пока нет у нас военной юстиции — это все будут просто дискуссии", — добавил Иван Тимочко.

Напомним, 20 января стало известно, что задержали экс-командира 155 бригады. Его подозревают, что он допустил дезертирство подчиненных.

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