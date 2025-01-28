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ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

28 січня 2025 р. 10:30

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08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

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14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що правоохоронці не мають компетенції, щоб давати оцінку бойовим діям на фронті. Реальні висновки щодо перебігу подій можна робити лише після закінчення війни.

Про це Іван Тимочко заявив в ефірі Ранок.LIVE

Чому правоохоронці не можуть давати оцінку бойовим діям

"Зараз правоохоронці, зокрема й ДБР, не мають компетенції для оцінки бойових дій чи аналізу ситуації на фронті", — наголосив Тимочко. 

Він зазначив, що реальні висновки подій на фронті можна буде зробити лише після завершення війни, коли стане можливо ретельно вивчити всі дії, тактичні рішення та логістику. 

Військовий наголосив, що ухвалювати рішення та оцінювати їхню ефективність повинні ті, хто мають бойовий досвід і розуміють специфіку військової справи.

"Поки немає у нас військової юстиції — це все будуть просто дискусії", — додав Іван Тимочко. 

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що затримали екскомандира 155 бригади. Його підозрюють, що він допустив дезертирство підлеглих.

Також ми писали, що ДБР викрило схему із закупівлями запчастин для ЗСУ за завищеними цінами. Державі було завдано збитків на понад 83 млн грн. 

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10:50 Росія випустила 100 дронів — скільки цілей збила ППО цієї ночі

10:50 Microsoft стала одним з претендентів на купівлю TikTok — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом