Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на Западе в преддверии полномасштабного вторжения хотели, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеозавещание. А в конгрессе призывают НАТО рассмотреть возможность атаки на силы КНДР в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;

заместитель главы Комитета, глава подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, "Слуга Народа" Сергей Демченко;

позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

пенсионеры, достигшие 70, 75 и 80 лет, получат более высокие надбавки — 300, 456 и 570 гривен;

перед вторжением на Западе хотели, чтобы Зеленский написал видеозавещание, — Кулеба;

в Киевской области разоблачили заместителя главу ВВК, который подделал медвыводы о непригодности к службе, — СБУ;

в октябре РФ запустила по Украине 2023 ударных БпЛА, — Генштаб;

в Конгрессе призывают США и НАТО рассмотреть возможность атаки на силы КНДР в Украине.

Напомним, Северная Корея и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций.

Также в Генштабе сообщали, что из 2023 дронов, которые Россия применила для ударов по Украине в октябре, 1185 были обезврежены Силами ПВО.