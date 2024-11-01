Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на Заході напередодні повномасштабного вторгнення хотіли, аби президент Володимир Зеленський записав відеозаповіт. А у конгресі закликають НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

член Комітету ВРУ з питань правової політики, "Слуга Народу" Сергій Демченко;

позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

пенсіонери, які досягнули 70, 75 та 80 років, отримають вищі надбавки — 300, 456 та 570 гривень;

перед вторгненням на Заході хотіли, аби Зеленський написав відеозаповіт, — Кулеба. ;

на Київщині викрили заступника голови ВЛК, який підробив медвисновки про непридатність до служби, — СБУ;

у жовтні РФ запустила по Україні 2023 ударних БпЛА, — Генштаб;

у Конгресі закликають США і НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні.

Нагадаємо, Північна Корея і Росія днями підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій.

Також у Генштабі повідомляли, що з 2023 дронів, які Росія застосувала для ударів по Україні у жовтні, 1185 було знешкоджено Силами ППО.