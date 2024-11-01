Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на Заході напередодні повномасштабного вторгнення хотіли, аби президент Володимир Зеленський записав відеозаповіт. А у конгресі закликають НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
- заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
- член Комітету ВРУ з питань правової політики, "Слуга Народу" Сергій Демченко;
- позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- пенсіонери, які досягнули 70, 75 та 80 років, отримають вищі надбавки — 300, 456 та 570 гривень;
- перед вторгненням на Заході хотіли, аби Зеленський написав відеозаповіт, — Кулеба. ;
- на Київщині викрили заступника голови ВЛК, який підробив медвисновки про непридатність до служби, — СБУ;
- у жовтні РФ запустила по Україні 2023 ударних БпЛА, — Генштаб;
- у Конгресі закликають США і НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні.
Нагадаємо, Північна Корея і Росія днями підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій.
Також у Генштабі повідомляли, що з 2023 дронів, які Росія застосувала для ударів по Україні у жовтні, 1185 було знешкоджено Силами ППО.