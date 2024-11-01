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Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

01 листопада 2024 р. 17:50

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17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

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17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

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15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

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14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

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13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

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12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

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12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

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11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

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10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

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08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

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17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

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08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на Заході напередодні повномасштабного вторгнення хотіли, аби президент Володимир Зеленський записав відеозаповіт. А у конгресі закликають НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко; 
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • член Комітету ВРУ з питань правової політики, "Слуга Народу" Сергій Демченко;
  • позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • пенсіонери, які досягнули 70, 75 та 80 років, отримають вищі надбавки — 300, 456 та 570 гривень;
  • перед вторгненням на Заході хотіли, аби Зеленський написав відеозаповіт, — Кулеба. ;
  • на Київщині викрили заступника голови ВЛК, який підробив медвисновки про непридатність до служби, — СБУ;
  • у жовтні РФ запустила по Україні 2023 ударних БпЛА, — Генштаб;
  • у Конгресі закликають США і НАТО розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні.

Нагадаємо, Північна Корея і Росія днями підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій. 

Також у Генштабі повідомляли, що з 2023 дронів, які Росія застосувала для ударів по Україні у жовтні, 1185 було знешкоджено Силами ППО.

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Всі Новини Статті Відео
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17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

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17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

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17:42 Уряд змінив порядок виплат родинам загиблих та зниклих військових

17:38 Росія та КНДР уклали угоду про співпрацю — в якій сфері

17:34 В Укргідрометцентрі попередили українців про вітер та сніг

17:26 Затока сьогодні — що лишилося від знаменитого курорта на Одещині

17:26 Ринок нових авто — які марки найбільше купують українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:20 День заснування ЄС — чому Україна досі не в союзі

17:14 Залужний щемливо згадав про Да Вінчі у його День народження

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17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

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13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

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Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

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08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту