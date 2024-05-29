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Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

29 мая 2024 г. 14:22

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14:22 Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

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Сроки обновления данных военнообязанных могут быть увеличены. Причиной того, что нынешняя система не готова работать активно, а вовремя увеличить количество территориальных центров комплектования невозможно.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Владимир Арешонков.

Система проверки военнообязанных не готова

По словам народного депутата (представителя группы "Довіра"), нынешняя система обновления данных военнообязанных не готова работать активно.

Впрочем, какие-либо более или менее объективные выводы относительно того, насколько активно и эффективно происходит процесс обновления данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, можно будет сделать только в середине июня, подчеркнул Арешонков.

Сроки обновления данных продлят

Народный избранник подчеркнул – срок, выделенный в законе на обновление данных военнообязанными гражданами Украины, предположительно, будет продлен.

"Действующая система не сможет вовремя увеличить количество ТЦК. Пока нет такой возможности", — признал Владимир Арешонков.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:02 Польша перебросит ресурсы на границу с Беларусью и возобновит 200-метровую буферную зону, — Туск

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