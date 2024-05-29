Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Терміни оновлення даних військовозобов’язаних можуть збільшити. Причиною є те, що нинішня система не готова працювати активно, а вчасно збільшити кількість територіальних центрів комплектування неможливо.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Володимир Арешонков.

Система перевірки військовозобов’язаних не готова

За словам народного депутата (представника групи "Довіра"), нинішня система оновлення даних військовозобов’язаних не готова працювати активно.

Втім, якісь більш-менш об’єктивні висновки щодо того, наскільки активно і ефективно відбувається процес оновлення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, можна буде зробити лише в середині червня, підкреслив Арешонков.

Терміни оновлення даних продовжать

Народний обранець підкреслив – термін, виділений у законі на оновлення даних військовозобов’язаними громадянами України, імовірно, буде продовжений.

"Чинна система не зможе вчасно збільшити кількість ТЦК. Поки немає такої можливості", — визнав Володимир Арешонков.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.