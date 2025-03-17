Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

Возможно ли всеобъемлющее перемирие в воздухе, на воде и на суше между Украиной и Россией и что об этом думает президент Владимир Зеленский — главные темы эфира Остаповец_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE.

Что о подписании 30-дневного прекращения огня с РФ говорит президент Зеленский и что будет, что если Россия или откажется, или нарушит договоренности

Как именно Австрия может присоединиться к окончанию войны в Украине и что именно может предложить Украине после войны

Как именно Воздушные силы сбивают вражеские ударные дроны и что такое новое дроновое ПВО, рассказал руководитель коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат

Напомним, Новини.LIVE побывали в лагере для военнопленных РФ и показали, в каких условиях российские военные ждут обмена.

А в Воздушных силах рассказали подробности ежедневных атак вражескими дронами территории Украины и как именно Россия нагружает системы ПВО.