Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Чи можливе всеосяжне перемир’я у повітрі, на воді та на суші поміж Україною та Росію і що про це думає президент Володимир Зеленський — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE.

• Що про підписання 30-денного припинення вогню із РФ каже президент Зеленський і що буде, що якщо Росія або відмовиться, або ж порушить домовленості

• Як саме Австрія може долучитися до закінчення війни в Україні і що саме може запропонувати Україні після війни

• Як саме Повітряні сили збивають ворожі ударні дрони і що таке нове дронове ППО, розповів керівник комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат

Нагадаємо, Новини.LIVE побували у таборі для військовополонених РФ і показали, у яких умовах російські військові чекають на обмін.

А у Повітряних силах розповіли подробиці щоденних атак ворожими дронами території України і як саме Росія навантажує системи ППО.

