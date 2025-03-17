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Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

17 березня 2025 р. 21:02

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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
Text

13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Чи можливе всеосяжне перемир’я у повітрі, на воді та на суші поміж Україною та Росію і що про це думає президент Володимир Зеленський — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE. 

•    Що про підписання 30-денного припинення вогню із РФ каже президент Зеленський і що буде, що якщо Росія або відмовиться, або ж порушить домовленості 
•    Як саме Австрія може долучитися до закінчення війни в Україні і що саме може запропонувати Україні після війни
•    Як саме Повітряні сили збивають ворожі ударні дрони і що таке нове дронове ППО, розповів керівник комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат

Нагадаємо, Новини.LIVE побували у таборі для військовополонених РФ і показали, у яких умовах російські військові чекають на обмін.

А у Повітряних силах розповіли подробиці щоденних атак ворожими дронами території України і як саме Росія навантажує системи ППО.
 

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Всі Новини Статті Відео

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21:11 Станцію київського метро закрили через підозрілу знахідку

20:52 На Харківщині пролунали вибухи

20:51 Графіки відключень на завтра — чи будуть одесити зі світлом

20:48 СБУ заборонила в’їзд в Україну політикині, що писала листи Путіну

20:24 Сибіга назвав ймовірні сценарії розвитку подій для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:10 Зеленський провів розмову з лідером Аргентини — про що йшлося

20:08 Земельна угода — коли власник може сказати "ні" орендарю

20:08 Коли хтось із батьків не платить аліменти — як отримати гроші

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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE