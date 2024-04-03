Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в законопроекте о мобилизации нет электронных повесток. Несмотря на это, украинское правительство хочет их ввести.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Будут ли электронные повестки

"Мы добились, чтобы их убрали из текста. Несмотря на это они исподтишка хотят снова вернуть электронные повестки", — заявил политик.

Он добавил, что также отсутствует обязательность электронного кабинета, из-за различных возможностей украинцев и выделения на это средств.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что несформированный законопроект о мобилизации больно ударил по украинской экономике, нанеся больше убытков, чем начало полномасштабной интервенции России.

Еще раньше политик сказал, что проблема с мобилизацией 18-летних в новом законопроекте еще не решена, хотя заявлял, что документ будет содержать такую норму.