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Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

03 квітня 2024 р. 22:38

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22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

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14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

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14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

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13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

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Колишній спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що у законопроєкті про мобілізацію немає електронних повісток. Попри це, український уряд хоче їх запровадити. 

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чи будуть електронні повістки

"Ми добилися, аби їх прибрали з тексту. Попри це вони тишком-нишком хочуть знову повернути електронні повістки", — заявив політик.

Він додав, що також наразі відсутня обов'язковість електронного кабінету, через різні можливості українців та виділення на це коштів.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков заявив, що несформований законопроєкт про мобілізацію болюче вдарив по українській економіці, завдавши більше збитків, ніж від початку повномасштабної інтервенції Росії.

Ще раніше політик сказав, що проблема з мобілізацією 18-річних у новому законопроєкті ще не вирішена, хоча заявляв, що документ міститиме таку норму. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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