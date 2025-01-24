Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

В Донецкой области российские войска пытаются захватить населенный пункт Великая Новоселка. Там враг сосредотачивает максимально свои усилия для перерезания логистических путей ВСУ.

Об этом рассказал спикер УДА Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в п'пятницу, 24 января.

Ситуация в Великой Новоселке

"Он (населенный пункт. — Ред) давно был чрезвычайно активным и было понятно, что враг сосредоточит максимально свои усилия для того, чтобы попытаться перерезать логистические пути, которые ведут к Великой Новоселке, продвигаться и захватить его", — сказал Братчук.

Он отметил, что на сегодня бои продолжаются, они тяжелые и со стороны командования продолжаются все меры, чтобы ситуация не выглядела катастрофической. По словам представителя УДА, главной задачей является сохранение жизней личного состава, который находится в населенном пункте.

Также применяются соответствующие стабилизационные меры, которые предусматривают решение ряда задач, в частности, привлечены и соответствующие резервы чтобы ситуация не стала чрезвычайно критической.

"Здесь надо меньше руководствоваться эмоциями, лучше вообще не комментировать происходящее с нашей стороны и дождаться позиции структур, которые отвечают за направление", — добавил Братчук.

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