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Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

24 января 2025 г. 11:02

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

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08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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В Донецкой области российские войска пытаются захватить населенный пункт Великая Новоселка. Там враг сосредотачивает максимально свои усилия для перерезания логистических путей ВСУ.

Об этом рассказал спикер УДА Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в п'пятницу, 24 января.

Ситуация в Великой Новоселке

"Он (населенный пункт. — Ред) давно был чрезвычайно активным и было понятно, что враг сосредоточит максимально свои усилия для того, чтобы попытаться перерезать логистические пути, которые ведут к Великой Новоселке, продвигаться и захватить его", — сказал Братчук.

Он отметил, что на сегодня бои продолжаются, они тяжелые и со стороны командования продолжаются все меры, чтобы ситуация не выглядела катастрофической. По словам представителя УДА, главной задачей является сохранение жизней личного состава, который находится в населенном пункте.

Также применяются соответствующие стабилизационные меры, которые предусматривают решение ряда задач, в частности, привлечены и соответствующие резервы чтобы ситуация не стала чрезвычайно критической.

"Здесь надо меньше руководствоваться эмоциями, лучше вообще не комментировать происходящее с нашей стороны и дождаться позиции структур, которые отвечают за направление", — добавил Братчук.

Ранее спикер ОК "Север" Вадим Мысник объяснил, почему россияне чаще начали применять КАБы для обстрелов Сумщины и Черниговщины.

Также Новини.LIVE побывали в городе Купьянск Харьковской области, на который активно наступают российские войска.

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11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

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Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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