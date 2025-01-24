Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

У Донецькій області російські війська намагаються захопити населений пункт Велика Новосілка. Там ворог зосереджує максимально свої зусилля для перерізання логістичних шляхів ЗСУ.

Про це розповів речник УДА Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 січня.

Ситуація у Великій Новосілці

"Він (населений пункт. — Ред) давно був надзвичайно активним і було зрозуміло, що ворог зосередить максимально свої зусилля для того, щоб спробувати перерізати логістичні шляхи, які ведуть до Великої Новосілки, просуватися та захопити його", — сказав Братчук.

Він зауважив, що на сьогодні бої продовжуються, вони є важкими і з боку командування тривають всі заходи, аби ситуація не виглядала катастрофічною. За словами речника УДА, головним завданням є збереження життів особового складу, який перебуває у населеному пункті.

Також застосовуються відповідні стабілізаційні заходи, які передбачають вирішення низки завдань, зокрема, залучено і відповідні резерви аби ситуація не стала надзвичайно критичною.

"Тут треба менше керуватися емоціями, краще взагалі не коментувати що відбувається з нашого боку та дочекатися позиції структур, які відповідають за напрямок", — додав Братчук.

Раніше речник ОК "Північ" Вадим Мисник пояснив, чому росіяни частіше почали застосовувати КАБи для обстрілів Сумщини та Чернігівщини.

Також Новини.LIVE побували у місті Куп'янськ Харківської області, на яке активно наступають російські війська.