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Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

24 січня 2025 р. 11:02

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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У Донецькій області російські війська намагаються захопити населений пункт Велика Новосілка. Там ворог зосереджує максимально свої зусилля для перерізання логістичних шляхів ЗСУ.

Про це розповів речник УДА Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 січня.

Ситуація у Великій Новосілці

"Він (населений пункт. — Ред) давно був надзвичайно активним і було зрозуміло, що ворог зосередить максимально свої зусилля для того, щоб спробувати перерізати логістичні шляхи, які ведуть до Великої Новосілки, просуватися та захопити його", — сказав Братчук.

Він зауважив, що на сьогодні бої продовжуються, вони є важкими і з боку командування тривають всі заходи, аби ситуація не виглядала катастрофічною. За словами речника УДА, головним завданням є збереження життів особового складу, який перебуває у населеному пункті.

Також застосовуються відповідні стабілізаційні заходи, які передбачають вирішення низки завдань, зокрема, залучено і відповідні резерви аби ситуація не стала надзвичайно критичною.

"Тут треба менше керуватися емоціями, краще взагалі не коментувати що відбувається з нашого боку та дочекатися позиції структур, які відповідають за напрямок", — додав Братчук.

Раніше речник ОК "Північ" Вадим Мисник пояснив, чому росіяни частіше почали застосовувати КАБи для обстрілів Сумщини та Чернігівщини.

Також Новини.LIVE побували у місті Куп'янськ Харківської області, на яке активно наступають російські війська.

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11:23 Магнітосфера буде збудженою — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:09 Допомога у 5,4 тис. грн — які умови програми "Прихисток"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:02 Встигнути до 1 травня — який документ треба надати податковій

10:54 Нерухомість на Закарпатті — що відбувається з цінами на житло

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22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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